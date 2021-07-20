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Рязанцы вновь пожаловались на вонь в центре города
Пост об этом разместили в социальных сетях.

Во вторник, 20 июля, рязанцы пожаловались на неприятный запах в центре города. Сообщения опубликованы в социальных сетях.

«В роще снова вонь, на улице жара — окна не закроешь. Вы что всех перехоронить хотите?», — пишет рязанка.

Жалоба на неприятный запах появилась ночью 20 июля. В комментариях пользователи предположили, что запах шел с кожзавода.

Напомним, рязанцы неоднократно жалуются на вонь в областном центре. Они не прекращаются с прошлого года. В начале июля эксперты Росприроднадзора выявили превышение фенола в деревне Пущино. Ранее глава Росприроднадзора рассказала о рейде по рязанским заводам.