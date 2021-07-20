Рязанцы вновь пожаловались на нехватку вакцины

Напомним, накануне власти заявили, что в регион поступило 17,5 тысяч доз «Спутника V».

Рязанцы вновь пожаловались на нехватку вакцины. Во вторник, 20 июля, в редакцию обратилась девушка, которая не смогла привиться.

Утром она посетила вокзалы «Рязань-1» и «Рязань-2», где первого компонента «Спутника V» не оказалось. Оттуда ее отправили в железнодорожную поликлинику. Там заявили, что у медицинского учреждения предварительная запись расписана до сентября.

«Медработник сказала, что у них запись уже на сентябрь, но, вероятно, эту запись отменят: вакцины нет», — рассказала рязанка.

После девушка посетила М5 МОЛЛ. «Тут люди записывают себя на листочек, уже около 50 имен, а пункт еще не открылся», — написала рязанка. Она рассказала, что в торговом центре первого компонента вакцины также не оказалось.

«Не знаю, куда отправили 17,5 тысяч доз. Видимо, в мобильные пункты другого региона», — подчеркнула собеседница. Также девушку возмутило отсутствие информации о телефонах в пунктах вакцинации Рязани.

Напомним, накануне власти заявили, что в регион поступило 17,5 тысяч доз «Спутника V».