В Рязанскую область поступило больше 17 тысяч доз вакцины от коронавируса
На сегодняшний день прививку сделали 34,5% рязанцев от 60%, которые подлежат вакцинированию. Замминистра регионального минздрава Владимир Хоминец отметил, что вакцину направили во все мобильные пункты в торговых центрах и на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.
В Рязанскую область поступило 17,5 тысячи доз ГамКовидВак («Спутник V»). Об этом
Отмечается, что в ближайшие дни ожидается еще очередная поставка из федерального центра.
В оперштабе заявили, что на сегодняшний день прививку сделали 34,5% рязанцев от 60%, которые подлежат вакцинированию. Замминистра регионального минздрава Владимир Хоминец отметил, что вакцину направили во все мобильные пункты в торговых центрах и на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.
Сделать прививку могут все, кто записался на портале госуслуг или по телефонам регистратуры, единому номеру 122. В регионе действуют 65 пунктов вакцинации. На железнодорожных вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 пункты работают круглосуточно.