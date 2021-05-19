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Прокуратура проверила уровень радиации на полигоне под Рязанью
Ранее на публичной кадастровой карте в интернете изменили вид разрешенного использования полигона с «захоронения ТБО» на «захоронение радиоактивных отходов». Затем информацию отредактировали, в Росреестре заявили, что ложные данные появились не по их вине.

Во вторник, 18 мая, в селе Зеленино Рыбновского района проверили организацию захоронения и соблюдение законодательства на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом пишет ИД «Пресса».

Ранее на публичной кадастровой карте в интернете изменили вид разрешенного использования полигона с «захоронения ТБО» на «захоронение радиоактивных отходов». Затем информацию отредактировали, в Росреестре заявили, что ложные данные появились не по их вине. Тем не менее в интернете сообщали о захоронении на полигоне радиоактивных отходов, что не соответствует его целевому назначению.

Работник полигона и независимый специалист Роспотребназдора замерили уровень радиации в разных точках на территории. Показания приборов были в пределах фоновых значений: 8-12 микрозиверт в час.

Прокурор Рыбновского района Илья Максимов пояснил, что проверку расширили, поскольку жители жаловались на разлетающийся мусор, плохое содержание полигона и ввоз отходов из Московской области.

Максимов отметил, что заключение по радиоактивным отходам даст Центр гигиены и эпидемиологии. «Сомнительные» образцы отправят на экспертизу.

«Сейчас будем определяться по возможности произвести вскрышные работы и взять образцы из глубины, чтобы определить класс опасности. Последняя плановая проверка Росприроднадзора, которая прошла в конце марта, показала 4-й. Для этого полигона допустимые — 4-й и 5-й. Проверка продолжается», — добавил прокурор.