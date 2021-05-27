В Рязани депутаты потребовали убрать табачную палатку с Лыбедского бульвара

Они отметили, что киоск с вывеской «Дым» находится рядом с детской площадкой и его нахождение там недопустимо. Мэр города Елена Сорокина подчеркнула, что данный вопрос находится на контроле.

Депутаты потребовали убрать табачную палатку с Лыбедского бульвара. В четверг, 27 мая, на заседании гордумы депутаты затронули вопрос о табачной палатке, которую в апреле текущего года установили на Лыбедском бульваре.

Они отметили, что киоск с вывеской «Дым» находится рядом с детской площадкой и его нахождение там недопустимо. Мэр города Елена Сорокина подчеркнула, что данный вопрос находится на контроле.

«Конечно же ведутся переговоры с собственниками земли», — заявила она.

Пока палатка закрыта и внутри пусто. Напомним, что она находится в собственности «Старого города».