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В Томской области нашли пропавший Ан-28
Для эвакуации в Бакчарский район направили вертолеты из Томсква. На борту было 14 пассажиров.

В Томской области нашли Ан-28, пропавший 16 июля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Самолет совершил жесткую посадку.

Для эвакуации в Бакчарский район направили вертолеты из Томска. На борту было 14 пассажиров.

Самолет следовал по маршруту Кедровый — Томск, у него сработал аварийный маяк.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.