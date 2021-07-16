В Томской области нашли пропавший Ан-28
Для эвакуации в Бакчарский район направили вертолеты из Томсква. На борту было 14 пассажиров.
В Томской области нашли Ан-28, пропавший 16 июля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Самолет совершил жесткую посадку.
Для эвакуации в Бакчарский район направили вертолеты из Томска. На борту было 14 пассажиров.
Самолет следовал по маршруту Кедровый — Томск, у него сработал аварийный маяк.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.