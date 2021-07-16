Под Томском пропал пассажирский самолет Ан-28

На борту находилось 13 человек, в том числе четверо детей.

Под Томском пропал пассажирский самолет Ан-28. Об этом сообщил «Интерфакс».

Пассажирский самолет перестал выходить на связь в пятницу, 16 июля. Сообщается, что он принадлежал авиакомпании «Сибирская легкая авиация» и совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровск-Томск.

На борту находилось 13 человек, в том числе четверо детей.

По предварительным данным, пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области, так как оттуда поступают сигналы аварийного маяка.

На поиски пропавшего самолета направили авиацию, в том числе вертолеты Ми-8.

Возбуждено уголовное дело.