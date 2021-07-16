Рязанский рэпер Young Junior погиб в Москве
Ранее сообщалось, что молодой человек выпал из окна в Рязани на улице Высоковольтной в Рязани и находится в ОКБ. Родственники погибшего сообщили, что речь идет о другом мужчине.
Рязанский рэпер Young Junior погиб в Москве. Об этом РЗН. инфо сообщили родственники погибшего.
Рэпер выпал из окна в Москве. Подробности произошедшего пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что молодой человек выпал из окна в Рязани на улице Высоковольтной и находится в ОКБ. Родственники погибшего сообщили, что речь идет о другом мужчине.