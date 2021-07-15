Выпавшим из окна на улице Высоковольтной рязанцем оказался рэпер Young Junior
Несколько дней назад молодой человек вернулся домой после армии. Он проходил службу в десантных войсках.
Стало известно, что рязанцем, выпавшим из окна на улице Высоковольтной, оказался рэпер Young Junior. Об этом пишет «
Несколько дней назад молодой человек вернулся домой после армии. Он проходил службу в десантных войсках.
Молодой человек увлекается музыкой. Он записывает рэп под псевдонимом Young Junior.
Напомним, его в тяжелом состоянии госпитализировали в ОКБ.
Фото из соцсетей молодого человека