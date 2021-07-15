В Сапожке фельдшер скорой помощи напала на мужчину с топором

Фельдшера скорой помощи доставили в полицейский участок. Пострадавшие также написали заявления в полицию.

В Сапожке фельдшер скорой помощи попыталась испортить топором автомобиль и напала на сотрудника полиции. Инцидент произошел 4 июля. По предварительной информации, фельдшер скорой помощи была на дежурстве.

Приехав на один из вызовов к нужному дому, женщина достала топор и стала рубить топором припаркованную во дворе машину. Когда выбежал владелец автомобиля, она ударила его обухом топора по голове. В пресс-службе УМВД по Рязанской области корреспонденту РЗН. инфо рассказали, что одному из прибывших на место полицейских, который пытался изъять у женщины топор, фельдшер скорой помощи нанесла травмы — вывихнула три пальца.

Фельдшера скорой помощи доставили в полицейский участок. Пострадавшие также написали заявления в полицию.

Позже стали известны подробности произошедшего.