В Сапожке фельдшер скорой помощи напала на мужчину с топором

В Сапожке фельдшер скорой помощи попыталась испортить топором автомобиль и напала на сотрудника полиции. Инцидент произошел 4 июля. По предварительной информации, фельдшер скорой помощи была на дежурстве.
Приехав на один из вызовов к нужному дому, женщина достала топор и стала рубить топором припаркованную во дворе машину. Когда выбежал владелец автомобиля, она ударила его обухом топора по голове. В пресс-службе УМВД по Рязанской области корреспонденту РЗН. инфо рассказали, что одному из прибывших на место полицейских, который пытался изъять у женщины топор, фельдшер скорой помощи нанесла травмы — вывихнула три пальца.
Фельдшера скорой помощи доставили в полицейский участок. Пострадавшие также написали заявления в полицию.
Позже стали известны подробности произошедшего.