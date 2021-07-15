\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
30°
Птн, 16
28°
Сбт, 17
30°
ЦБ USD 74.22 0.1 16/07
ЦБ EUR 87.83 0.44 16/07
Нал. USD 73.80 / 74.50 15:19
Нал. EUR 87.20 / 87.28 15:19
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
11 128
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
7 663
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
8 226
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
5 342
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Сапожке фельдшер скорой помощи напала на мужчину с топором
Фельдшера скорой помощи доставили в полицейский участок. Пострадавшие также написали заявления в полицию.

В Сапожке фельдшер скорой помощи попыталась испортить топором автомобиль и напала на сотрудника полиции. Инцидент произошел 4 июля. По предварительной информации, фельдшер скорой помощи была на дежурстве.

Приехав на один из вызовов к нужному дому, женщина достала топор и стала рубить топором припаркованную во дворе машину. Когда выбежал владелец автомобиля, она ударила его обухом топора по голове. В пресс-службе УМВД по Рязанской области корреспонденту РЗН. инфо рассказали, что одному из прибывших на место полицейских, который пытался изъять у женщины топор, фельдшер скорой помощи нанесла травмы — вывихнула три пальца.

Фельдшера скорой помощи доставили в полицейский участок. Пострадавшие также написали заявления в полицию.

Позже стали известны подробности произошедшего.