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Стали известны подробности нападения фельдшера с топором в Сапожке
Фельдшер разбила автомобиль своего любовника, который женат. Затем она напала на мужчину. Мать собеседницы пыталась разнять людей, но получила травмы.

Дочь пострадавшей при нападении фельдшера с топором в Сапожке рассказала РЗН. инфо подробности произошедшего. Она сообщила, что ее мама — соседка мужчины, на которого напала женщина.

По ее словам, все произошло из-за ревности. Собеседница отметила, что фельдшер разбила топором автомобиль своего любовника, который женат. Затем она напала на мужчину. Мать собеседницы пыталась разнять людей, но получила травмы. По словам ее дочери, у нее открытый перелом, пострадавшая перенесла операцию.

«Эта женщина неадекватная, работает на скорой в Саплжке, на нее постоянно все жалуются. Она избивает свою маму. У нее, кажется, с головой проблемы. Из-за того, что работать некому, поэтому и не увольняют», — поделилась рязанка.

По ее словам, мужчина изменял жене с фельдшером, но потом хотел порвать с ней. Медработница пыталась попрепятствовать этому.

Ранее стало известно, что женщина напала на мужчину, а также нанесла травмы полицейскому.