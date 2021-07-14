Устроивший дебош в самолете рязанец помочился на глазах у пассажиров

В авиакомпании сообщили, что после инцидента в салоне самолета была проведена тщательная уборка.

Устроивший дебош в самолете рязанец помочился на глазах у пассажиров. Видео разместил telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июля. 33-летний рязанец, летевший в бизнес-классе рейса S7 Airlines 3048 Чита-Москва, находясь в нетрезвом состоянии, приставал к другим пассажирам и грубо нарушал их личное пространство.

Командир воздушного судна сделал мужчине замечания в устной и письменной форме, пассажир не прислушался и его пристегнули к креслу подручными средствами.

После этого очевидцы сняли видео как мужчина справляет нужду в салоне самолета.

В авиакомпании сообщили, что после инцидента в салоне самолета была проведена тщательная уборка.