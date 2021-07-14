Пьяного рязанца на рейсе Чита-Москва пристегнули к креслу за дебош

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Пьяного рязанца на рейсе Чита-Москва пристегнули к креслу за дебош. Об этом сообщает ТАСС.

Информация об инциденте появилась во вторник, 13 июля. В аэропорту Домодедово на борт самолета вызвали полицию. Бортпроводники пояснили, что один из пассажиров находится в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно себя ведет: в полете приставал к попутчикам, нецензурно выражался, не реагировал на замечания.

Экипаж был вынужден пристегнуть его к креслу подручными средствами.

Нарушителем оказался 33-летний рязанец. Его доставили в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Позже появилось видео как пьяный рязанец помочился в салоне самолета.