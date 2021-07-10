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В Краснодарском крае непривитые туристы заплатят штраф
Туристы, которые приехали на курорты Краснодарского края в августе, имея лишь отрицательный ПЦР-тест, должны сами обратиться к медикам для вакцинации от COVID-19. Это нужно сделать в течение трех дней с момента заселения, иначе туристам будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Туристы, которые приехали на курорты Краснодарского края в августе, имея лишь отрицательный ПЦР-тест, должны сами обратиться к медикам для вакцинации от COVID-19.

Это нужно сделать в течение трех дней с момента заселения, иначе туристам будет грозить штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации края.

Административное наказание предусмотрено в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Мера действует с 1 августа. Отрицательный ПЦР-тест должен быть получен не ранее чем за три дня до заселения. После заезда в течение трех суток следует обратиться в прививочный пункт самостоятельно.

Напомним, что губернатор региона Вениамин Кондратьев в пятницу, 9 июля, сообщил, что с 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней.

Многие рязанцы стали отменять свои поездки в Краснодарский край после введения обязательной вакцинации.