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Рязанцы возвращают путевки в Краснодарский край
Жители Рязани решили аннулировать путевки в Краснодарский край после введения обязательной вакцинации. Корреспондент РЗН. инфо пообщался с сотрудниками трех турагентств: «Релакс», «Прованс» и «Навигатор».

Жители Рязани решили аннулировать путевки в Краснодарский край после введения обязательной вакцинации. Корреспондент РЗН. инфо пообщался с сотрудниками трех турагентств: «Релакс», «Прованс» и «Навигатор».

«От отдыха в Краснодарском крае отказались 17% наших клиентов. Большинство делают ПЦР-тест, вакцинируются. Желание отдохнуть побеждает все предубеждения», — сказали в туристической компании «Релакс».

В турагентстве «Прованс» подчеркнули, что многие туристы в этом году специально выбрали отдых в России, чтобы не вакцинироваться и не получать документы, которые требуются при въезде за границу. Но в связи со сложившейся ситуацией некоторые клиенты решили променять курорты Краснодарского края на берег турецкий, ведь условия пребывания стали одинаковые.

В свою очередь, в турагентстве «Навигатор» просят своих посетителей повременить с отказом от путевок, потому что неизвестно, что будет дальше. Операторы фирмы надеются на пересмотр требований и их послабление. Ситуация нестабильная — каждый день новые данные.

Напомним, С 1 июля в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края можно будет заселиться только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

С 1 августа правила ужесточаются, каждому отдыхающему необходимо предъявить сертификат о вакцинации. Освобождены от этого требования те, кому прививка от COVID-19 противопоказана по решению врачей.