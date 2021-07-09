В Краснодарском крае изменили правила въезда для туристов

По словам Кондратьева, в последние две недели в регионе зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусом. 5 июля был достигнут максимум по новым случаям за день за все время пандемии — 214 заболеваний.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа на Кубань можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом. Но отдыхающие должны сделать прививки в течение трех дней после заселения в отель, написал глава региона в своем Telegram-канале .

По словам Кондратьева, в последние две недели в регионе зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусом. 5 июля был достигнут максимум по новым случаям за день за все время пандемии — 214 заболеваний.

«С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — написал губернатор Краснодарского края.