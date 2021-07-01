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Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 июля
Зачисление пенсий и выплат только на карту «Мир», прием заявлений по новым выплатам для беременных женщин и одиноких родителей, изменение условий программы льготной ипотеки, фиксированная минимальная стоимость пачки сигарет, индексация тарифов ЖКУ и изменения для автомобилистов.

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 июля. Об этом пишут «Известия».

  • Российские банки будут начислять социальные выплаты и пенсии только на карты платежной системы «Мир». Если карты у получателя нет, деньги поступят на счет, не привязанный к карте. В его отсутствии средства необходимо будет получить в течении 10 дней, после их вернут в Пенсионный фонд.
  • С 1 июля начинается прием заявлений на социальные выплаты для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей от восьми до 17 лет.
  • Программу льготной ипотеки продлят с измененными условиями: кредит до шести млн под 6% годовых смогут взять те, у кого с 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок. Для остальных категорий граждан минимальную ставку повысили до 7%, а размер кредита снизили до трех млн независимо от региона.
  • С начала месяца минимальная стоимость пачки сигарет составит 108 рублей. Также из продажи исчезнут немаркированные альтернативы — курительный табак, табак для кальяна или сигары.
  • С 1 июля в России традиционно проведут индексацию тарифов на ЖКУ. В ФАС уточнили, что в 2021 году в среднем суммы платежа повысятся на 3,3%.
  • Россияне, переболевшие коронавирусом, получат возможность бесплатно пройти углубленную диспансеризацию. Планируется, что она поможет выявить возможные негативные последствия заболевания.
  • Для автомобилистов вводят два изменения — транспортный налог не будут пересчитывать, если перерасчет приведет к увеличению уже уплаченной суммы. Подержанные автомобили и машины с изменениями в конструкции смогут пройти техосмотр только очно, в специальных испытательных лабораториях и пунктах осмотра.