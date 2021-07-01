Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 июля

Зачисление пенсий и выплат только на карту «Мир», прием заявлений по новым выплатам для беременных женщин и одиноких родителей, изменение условий программы льготной ипотеки, фиксированная минимальная стоимость пачки сигарет, индексация тарифов ЖКУ и изменения для автомобилистов.