Программу льготной ипотеки в России продлят до лета 2022 года

Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2021.

Программу льготной ипотеки в России продлят до лета 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 4 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин предложил продлить программу предоставления льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.

При этом в нее внесут изменения: ставку поднимут до 7%, а предельную сумму кредита сделают единой по всей стране — в три миллиона рублей.