Заявления на новые пособия беременным и родителям-одиночкам начнут принимать с 1 июля

Согласно поправкам, новые выплаты будут доступны мамам и папам, в одиночку воспитывающим детей 8-17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медорганизацию в ранние сроки беременности.

Заявления на новые пособия беременным и родителям-одиночкам начнут принимать с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

«Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства», — сообщили в пресс-службе.

Согласно новым поправкам, новые выплаты полагаются мамам и папам, в одиночку воспитывающим детей 8-17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медорганизацию в ранние сроки беременности.

Размер выплат будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе: неполным семьям полагается 50% от прожиточного минимума ребенка, беременным — 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Например, в Волгоградской области выплата семьям с одним родителем составит 5 207 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе — 10 414 рублей), а выплата беременной — 5 446 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе — 10 892 рубля). Аналогичные выплаты составят 6 909,5 рублей и 7 856,5 рублей в Республике Карелии.

«Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости», — напомнили в ПФР.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.