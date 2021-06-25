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С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКУ
В 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четыре процента. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3 процента.

С 1 июля в России вырастут тарифы ЖКУ. Об этом пишут «Известия».

Ежегодно с 1 июля тарифы повышаются для каждого региона индивидуально, но средний рост по стране находится на уровне инфляции.

«В 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четыре процента. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3 процента», — сообщили в ФАС.

Также в службе отметили, что продолжат контроль за соблюдением предельных индексов, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов.

По данным экспертов предельная планка роста тарифов устанавливается на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также на вывоз мусора (обращение с ТКО).

В 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1 процента.