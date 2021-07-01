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Очевидцы рассказали подробности убийства в Горроще
Люди рассказали возможные причины убийства 27-летнего рязанца. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на месте преступления и опросил местных жителей.

Очевидцы рассказали подробности убийства 27-летнего мужчины в Горроще. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на месте преступления и опросил местных жителей.

Выяснилось, что компания, в которой находились подозреваемый и убитый, сидела во дворе почти каждый день «выпивала, периодически ссорилась и дралась». Пенсионер, которого подозревают в убийстве, нигде не работал. Об убитом, 27-летнем мужчине, также говорят, что он безработный. Жил один.

Соседи, которые хорошо знают подозреваемого разделились на два лагеря. Одни считают, что «пенсионер не мог убить 27-летнего мужчину и еще двоих ранить, скорее всего потасовка началась среди молодежи». А другие рассказали, что когда подозреваемый выпивал, то угрожал всему двору.

Сейчас место убийства перетянуто лентой, на траве лежат цветы.

Напомним, вечером, 30 июня, во дворе на улице Стройкова пенсионер зарезал молодого человека, который скончался до приезда скорой помощи.