В Горроще зарезали мужчину

Инцидент произошел из-за конфликта. Мужчины пили выпивали, поссорились, после чего 65-летний рязанец ударил ножом 27-летнего знакомого.

Вечером в среду, 30 июня, во дворе одного из домов по улице Стройкова зарезали 27-летнего мужчину. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В комментарии уточнили, что инцидент произошел из-за конфликта. Мужчины выпивали, поссорились, после чего 65-летний рязанец ударил ножом 27-летнего знакомого.

Потерпевший скончался от полученных травм. Также нападавший ранил еще двух человек, они получили незначительные раны.

Следователи работают на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».