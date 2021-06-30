В Горроще зарезали мужчину
Инцидент произошел из-за конфликта. Мужчины пили выпивали, поссорились, после чего 65-летний рязанец ударил ножом 27-летнего знакомого.
Вечером в среду, 30 июня, во дворе одного из домов по улице Стройкова зарезали 27-летнего мужчину. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В комментарии уточнили, что инцидент произошел из-за конфликта. Мужчины выпивали, поссорились, после чего 65-летний рязанец ударил ножом 27-летнего знакомого.
Потерпевший скончался от полученных травм. Также нападавший ранил еще двух человек, они получили незначительные раны.
Следователи работают на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».