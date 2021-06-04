Рязанца осудят за похищение женщины
Он держал ее в пустующих домах, дважды изнасиловал. Женщине удалось сбежать через неделю, когда он крепко уснул. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, обвиняемого задержали.
В Спасском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины о похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
8 декабря 2020 года во время распития спиртного обвиняемый поссорился со знакомыми, взял нож и угрожал убийством. После этого он увез одну из женщин, находившихся в компании, в деревню. Он держал ее в пустующих домах, дважды изнасиловал. Женщине удалось сбежать через неделю, когда он крепко уснул. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, обвиняемого задержали.
Также женщина была свидетелм того, как несколько раз мужчина похищал в чужих домах продукты, алкоголь и одежду.
Уголовное дело направили в суд.