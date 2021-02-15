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В Спасском районе похитили женщину
48-летний местный житель силой увез потерпевшую. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В Спасском районе похитили женщину. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Выяснилось, что в декабре 2020 года 48-летний местный житель силой увез потерпевшую из дома их общего знакомого в соседнюю деревню. Там он применял к ней насилие и удерживал в пустующих домах. Однажды мужчина взломал окно, чтобы украсть еду и сигареты, но не нашел их.

Спустя пять дней женщине удалось сбежать, пока ее похититель спал, и обратиться в полицию.

Подозреваемого арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 стать 126 УК, а также части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 161 УК. Расследование продолжается.

Фото ru.depositphotos.com