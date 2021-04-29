В Рязани в первом чтении приняли закон о тишине

Об этом говорится в региональном законе о тишине, который в четверг, 29 апреля, в первом чтении приняли на заседании облдумы.

Рязанцам разрешат шуметь до четырех утра в новогоднюю ночь. Об этом говорится в региональном законе о тишине, который в четверг, 29 апреля, в первом чтении приняли на заседании облдумы. Согласно новому документу, рязанцам запретят шуметь с 22 до 8 часов и с 13 до 15 часов (сейчас запрет действует с 23 до 7 часов).

Запрещается:

кричать, свистеть, петь и играть на музыкальных инструментах;

игнорировать сработавшую сигнализацию на машине;

проводить ремонт в жилом доме;

проводить строительные и другие работы с применением спецтехники;

взрывать пиротехнику;

использовать звуковые устройства, в том числе на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания.

Шуметь запретят не только в домах и дворах, но и в дачных и садоводческих товариществах, а также детсадах, больницах и организациях социального обслуживания. Под запрет не попадут:

новогодняя ночь с 22 до 4 часов;

религиозные обряды;

предотвращение правонарушений и ЧС;

спортивные мероприятия;

согласованные митинги, пикеты и шествия.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф от 500 до 3 000 рублей, должностным лицам — от 3 000 до 8 000 рублей, юридическим лицам — от 5 000 до 15 000 рублей. За повторное нарушение рязанцам грозит штраф от 3 000 до 5 000 тысяч; должностным лицам — от 8 000 до 15 000 рублей, юридическим лицам — от 15 000 до 25 000 рублей.

Глава облдумы Аркадий Фомин прокомментировал законопроект. Он подчеркнул, что решение продиктовано обращениями жителей региона. По его словам, нормативный акт разрабатывался в течение длительного времени.

«Мы принимаем его в первом чтении, понимая, что проект закона о тишине требует обсуждения непосредственно с людьми, — сказал Аркадий Фомин. — Особенно это стало актуально в период пандемии, когда многие находились на удаленке, когда дети учились дистанционно».

По его словам, законопроект отражает также интересы дачников, поскольку все приезжают на участки, чтобы отдохнуть, а не страдать от шумных соседей.