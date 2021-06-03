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Рязанский суд оправдал подозреваемого в убийстве бизнесмена Заварзина
В четверг, 3 июня, Рязанский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении подозреваемого в убийстве рязанского бизнесмена Александра Заварзина.

Рязанский суд оправдал подозреваемого в убийстве бизнесмена Заварзина. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

В четверг, 3 июня, Рязанский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении подозреваемого в убийстве рязанского бизнесмена Александра Заварзина.

18 мая 2021 года коллегией присяжных заседателей в отношении него был вынесен оправдательный вердикт, после которого он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Подозреваемый обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация и руководство исполнением убийства из корыстных побуждений по найму») и части 4 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере»).

По эпизоду убийства подозреваемый был оправдан на основании вердикта присяжных заседателей из-за непричастности к деянию — голоса коллегии разделились поровну. По части 4 статьи 160 УК РФ он был оправдан в связи с недоказанностью события преступления.

По данному делу судом в течение нескольких месяцев было проведено пять судебных заседаний по формированию коллегии присяжных заседателей в связи с многочисленными самоотводами кандидатов в присяжные.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.