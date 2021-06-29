Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим

У певицы МакSим врачи диагностировали поражение печени, сообщает «МК».

У певицы МакSим врачи диагностировали поражение печени, сообщает «МК».

«Сразу после госпитализации врачи провели МакSим комплексное обследование и через несколько дней пришли к выводу, что у пациентки имеются признаки серьезного заболевания, поражающего печень», — говорится в статье.

Врачи предположили, что Марина Абросимова давно страдает недугом и, вероятно, болезнь перешла в хроническую стадию. Развитие сепсиса певице не грозит.

Напомним, ранее стало известно, что МакSим госпитализировали с пневмонией. Поражение легких на тот момент составляло 40%, позже врачи рассказали об ухудшении состояния певицы.