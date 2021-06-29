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Очевидцы рассказали подробности убийства мужчины в Канищеве
По их словам, мужчину «забили ногами в пьяной драке». «Все произошло около участкового пункта полиции. Ему было 40 лет. Он был добрый, но много пил», — отметил собеседник.

Очевидцы рассказали подробности убийства мужчины в Канищеве. По их словам, мужчину «забили ногами в пьяной драке».

«Все произошло около участкового пункта полиции на улице Бирюзова. Ему было 40 лет. Он был добрый, но много пил», — отметил собеседник.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 28 июня. Причину смерти мужчины установят следователи. ​