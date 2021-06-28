Следователи установят причину гибели рязанца в Канищеве
Следователи подтвердили факт смерти мужчины в понедельник, 28 июня. Причину гибели установят после судебно-медицинской экспертизы.
Следователи начали проверку по факту смерти рязанца, труп которого заметили в Канищеве. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном СУ СКР.
Следователи подтвердили факт смерти мужчины в понедельник, 28 июня. Причину гибели установят после судебно-медицинской экспертизы.
Ранее в соцсети сообщили, что молодого человека убили.