Стали известны официальные подробности убийства мужчины в Канищеве

Полиция прокомментировала трагедию, которая произошла в понедельник, 28 июня, по улице Бирюзова.

Стали известны официальные подробности убийства мужчины в Канищеве. Полиция прокомментировала трагедию, которая произошла в понедельник, 28 июня, по улице Бирюзова.

Отмечается, что тело 39-летнего рязанца обнаружили со множественными ссадинами и ушибами в области головы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины явилась тупая закрытая травма головы, туловища и конечностей.

Установлено, что смертельные травмы ему нанес его же знакомый в ходе конфликта при распитии спиртных напитков. Подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний безработный местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство.

Мужчина признался в совершении преступления.

Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в соцсетях пользователи сообщили об убийстве мужчины в Канищеве. Позже очевидцы рассказали подробности случившегося.