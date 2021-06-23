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Власти рассказали о возможности введения локдауна в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.

Власти рассказали о возможности введения локдауна в России. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на федеральном уровне вводить локдаун не планируется.

Песков отметил, что у регионов есть такие полномочия, но о подобных решениях на местах информации не поступало.

«Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения обстановки по коронавирусу Роспотребназдор потребовал привить 60% сотрудников московских компаний. В столице ввели ограничительные меры до 29 июня.