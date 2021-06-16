Роспотребназдор потребовал привить 60% сотрудников московских компаний
Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.
Роспотребназдор потребовал привить 60% сотрудников московских компаний. Об этом
Глава столичного Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от руководителей организаций вакцинировать 60% сотрудников компаний.
Сергей Собянин подписал указ в целях выполнения рекомендации главного государственного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.