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Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве
С 19 июня организуют работу точек общепита, свободных от ковида. Для их посещения нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Детям до 18 лет туда можно будет пройти только со взрослыми.

Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня. Об этом сообщил сайт мэра Москвы.

Посещаемость зрелищных мероприятий ограничили до тысячи человек.

С 19 июня организуют работу точек общепита, свободных от ковида. Для их посещения нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Детям до 18 лет туда можно будет пройти только со взрослыми.

Игровые, детские комнаты, площадки в парках закроют еще на 10 дней.

Театры и кино работать будут. Массовые зрелищные мероприятия на время остановлены, танцполы и фан-зоны для болельщиков закроют.

Собянин порекомендовал повторно сделать вакцинацию тем, кто уже привился. Также он отметил, что 60% работников необходимо привить.

Мэр Москвы сообщил, что началась разработка «Спутника Лайт», который планируют использовать для вакцинации мигрантов.