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Эколог рассказал подробности о загрязнении озера на окраине Рязани
Андрей Петруцкий рассказал о загрязнении озера в 2018 году и предположительных виновниках загрязнения в 2021 году.

Эколог рассказал подробности о загрязнении озера на окраине Рязани. Об этом сообщает Mash.

Андрей Петруцкий прокомментировал ситуацию с загрязнением озера в Недостоеве. Эколог рассказал, что в 2018 году из-за отходов соседних предприятий озеро было красного цвета. Проверкой было установлено, что в загрязнении виноваты предприятия «Точинвестцинк» и «Тяшпрессмаш». Их оштрафовали на 61 тысячу рублей. После этого на оезер запретили купаться и ловить рыбу. По словам эколога, в 2018 году содержание в воде железа, цинка и свинца превысило норму в 30 раз.

В апреле 2021 года вода в озере почернела. Предположительно в загрязнении вновны отходы предприятия по производству стеклопастиковых труб.

«В районе предприятия из-под земли бьет фонтан грязной канализации белого цвета, очень вонючий. Дальше начинается простая история: ливневка, сбросы, ливни смываются в ручей и попадают в озеро», — говорит Андрей Петруцкий.

По мнению экоактивистов, проблем загрязнения надо решать в комплексе. В микрорайоне большая нагрузка на коллектор. При переполнении стоки попадают загрязняют воду озера, которое сообщается с речкой Быстрица и Окой.