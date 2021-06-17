Экологи рассказали о загрязненном металлами озере на окраине Рязани

Экологи рассказали о превышении ПДК вредных веществ в озере в Недостоеве. Информация об этом опубликована в группе «
Жители Недостоева жаловались на изменение цвета воды в озере в апреле 2021 года. 11 мая на место выехали специалисты ЭКА. По их словам, вода была смоляно-черной, от озера исходил сильный неприятный запах. Ручей, в который впадает озеро и попадают стоки нескольких предприятий, окрасился.
Пробы воды показали превышение допустимой концентрации по следующим веществам:
- Кадмий в 10 раз — от 7,83 до 12,77
- Медь в 10 раз — от 8,4 до 11,6
- Свинец в 17 раз — от 11,6 до 22,4
- Никель в 25 раз — от 18,5 до 31,5
- Марганец — в 16 раз
- Хром — в два раза
Экологи отметили, что в 2018 году также сообщали о загрязнении озеро, тогда в этом обвинили два предприятия. Позже стало известно, что загрязнение попало в озеро из шламоотвала советских времен.
«Однако характер загрязнения упрямо указывает на причастность действующих предприятий», — отметили активисты.
Они заявили, что направили обращения в минприроды Рязани и Росприроднадзор. Ранее РЗН. инфо рассказал о загрязнении Быстрицы, в которой всплыла мертвая рыба.