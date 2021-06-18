15 рязанцев пожаловались в прокуратуру из-за долгов по зарплате на фирмы, связанные со строительной компанией «Веллком»

Экс-работники пожаловались на то, что компании не рассчитались с ними при увольнении. Руководители ООО «Стройактив» Сергей Попов и ООО «Конарт» Эдуард Улитин задолжали им более трех миллионов рублей.

Пятнадцать бывших сотрудников двух рязанских предприятий ООО «Конарт» и ООО «СтройАктив», связанных со строительной компанией «Веллком», обратились в прокуратуру Железнодорожного района Рязани. Экс-работники пожаловались на то, что компании не рассчитались с ними при увольнении.

По их мнению, руководители ООО «Стройактив» Сергей Попов и ООО «Конарт» Эдуард Улитин задолжали им более трех миллионов рублей.

Как говорится в заявлении, работники неоднократно обращались с просьбой погасить финансовые обязательства, но успеха попытки не имели. Сейчас рязанцы просят прокуратуру принять меры по взысканию задолженностей, закрепленные в Кодексе об административных правонарушениях.

Напомним, что компания «Веллком» хорошо известна рязанцам задержками по сдаче многоквартирных домов и десятками судебных процессов с подрядчиками, которые до сих пор не могут получить деньги за выполненные услуги от структур Сергея Попова. Подробности читайте в разделе «Публикации».