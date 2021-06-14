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В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за COVID-19
В Санкт-Петербурге с 17 июня введут новые ограничения из-за распространения коронавируса. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает РИА Новости.

В Санкт-Петербурге с 17 июня введут новые ограничения из-за распространения коронавируса. Постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает РИА Новости.

С четверга, 17 июня, с 02:00 до 6:00 временно запрещена работа ресторанов. Развлекательные мероприятия на объектах общепита отменены, в ресторанах и кафе закроют детские комнаты. Фуд-корты, кроме привокзальных, в аэропортах и на АЗС, также работать не будут. Службы доставки функционировать будут.

Наполняемость залов кинотеатров уменьшится до 50%. Максимальное количество посетителей мероприятий не будет превышать 3000 человек.

Кроме того, в фан-зонах ЕВРО-2020 не будут продавать еду — только напитки.

Сотрудников на рабочих местах рекомендовали перевести на удаленный формат. «Бал медалистов» для выпускников тоже отменили.

По последним данным, в Петербурге общее число заразившихся ковидом за время пандемии превысило 450 тысяч человек.

Напомним, с 15 по 19 июня в Москве объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Введен ряд ограничений. Возврат некоторых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой. Также в столице временно запретили сидеть на скамейках в парках. Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры составит 4 тысячи рублей.