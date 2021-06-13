В Москве ввели штрафы за сидение на скамейках в парках

В Москве ввели штрафы за сидение на скамейках в парках из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках столицы составит 4 тысячи рублей.

В Москве временно запретили сидеть на скамейках в парках. Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры составит 4 тысячи рублей. Об этом сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

С 13 по 20 июня в парках можно только гулять: использовать детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки и другие объекты запрещено.

«В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы», — сказал Данчиков.

Он добавил, что проверяют граждан в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Таким образом, даже если наряда на месте нет, нарушение установят по камерам наблюдения, и человека привлекут к ответственности.

Напомним, с 15 по 19 июня объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Введен ряд ограничений. Возврат некоторых ограничений мэр Москвы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой.