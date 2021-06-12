В Москве из-за коронавируса дни с 15 по 19 июня будут нерабочими

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 июня, анонсировал новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве. Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявлены с 15 по 19 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 июня, объявил о новых ограничених из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице. Нерабочие дни с сохранением зарплаты будут с 15 по 19 июня, сообщает РИА Новости.

Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней: с 12 по 20 июня.

Также с 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, кроме вакцинированных.

Также с 13 по 20 июня приостанавливают работу зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00, кроме услуг доставки и выдачи.