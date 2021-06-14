Прокуратура проверит воду в речке Быстрице после сообщений о загрязнении

После публикаций экологов и в СМИ Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным минприродопользования организовала проверку состояния реки Быстрица. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Центр управления регионом.

После публикаций экологов и в СМИ Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным минприродопользования организовала проверку состояния реки Быстрица. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Центр управления регионом.

Быстрица протекает по территории микрорайонов Семчино, Канищево, Недостоево, Борки и впадает в Оку. Все сообщения в соцсетях и СМИ попали в мониторинг Центра управления регионом. Данные передали в природоохранную прокуратуру. По результатам организованной проверки в случае выявленных нарушений примут необходимые меры.

Напомним, активисты зафиксировали, что река поменяла цвет и запах, вода стала черно-фиолетовой, в ней начала массово гибнуть рыба. При этом местные жители также пожаловались на резкий запах около воды. Видео экологов можно посмотреть здесь.