\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
24°
Втр, 15
25°
Срд, 16
23°
ЦБ USD 71.68 -0.52 12/06
ЦБ EUR 87.33 -0.48 12/06
Нал. USD 71.55 / 72.49 18:13
Нал. EUR 87.15 / 87.90 18:13
Новости
Публикации
Рязанский застройщик «ВЕЛЛКОМ» породил долгострои и увяз в многомиллио...
Перед любыми выборами в регионе на информационном поле...
12 июня 17:08
14 001
Родители и дети «французской» школы провели масштабную акцию против пе...
Родители и ученики школы № 6 с углубленным изучением фр...
12 июня 08:21
4 508
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
9 июня 15:15
3 616
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
8 июня 17:08
1
10 571
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Прокуратура проверит воду в речке Быстрице после сообщений о загрязнении
После публикаций экологов и в СМИ Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным минприродопользования организовала проверку состояния реки Быстрица. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Центр управления регионом.

После публикаций экологов и в СМИ Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным минприродопользования организовала проверку состояния реки Быстрица. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Центр управления регионом.

Быстрица протекает по территории микрорайонов Семчино, Канищево, Недостоево, Борки и впадает в Оку. Все сообщения в соцсетях и СМИ попали в мониторинг Центра управления регионом. Данные передали в природоохранную прокуратуру. По результатам организованной проверки в случае выявленных нарушений примут необходимые меры.

Напомним, активисты зафиксировали, что река поменяла цвет и запах, вода стала черно-фиолетовой, в ней начала массово гибнуть рыба. При этом местные жители также пожаловались на резкий запах около воды. Видео экологов можно посмотреть здесь.