Экоактивисты рассказали о загрязнении речки Быстрицы и гибели рыбы

Экоактивисты рассказали о том, что река Быстрица, приток Оки, сильно загрязнена. В воде гибнет и всплывает рыба. Видео об этом размещено в Instagram-аккаунте «Экологического Рязанского Альянса».

Экоактивисты рассказали о том, что река Быстрица, приток Оки, сильно загрязнена. В воде гибнет и всплывает рыба. Видео об этом размещено в Instagram-аккаунте «Экологического Рязанского Альянса».

Быстрица — приток Оки, она протекает в нескольких километрах от Рязани.

Как рассказали авторы ролика, один из источников загрязнения воды — транзит сточных вод промышленных предприятий Рязани через приток Быстрицы. Последние две недели в районе деревни Городище местные жители стали замечать резкий химический запах и обнаружили изменение цвета воды в речке. Она приобрела фиолетовый оттенок.

Загрязняющие вещества в итоге попадают в Оку, добавили экоактивисты. Также, по их словам, местные жители обращались к властям, но они бездействуют.