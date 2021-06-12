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В Рязанской области пройдет сильный ливень
На территории Рязанской области в субботу, 12 июня, пройдет сильный ливень. Он начнется в ближайший час, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в 15:25.

На территории Рязанской области в субботу, 12 июня, пройдет сильный ливень. Он начнется в ближайший час, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в 15:25.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июня местами на территории региона ожидается сильный ливень, очень сильный дождь», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее МЧС продлило метеопредупреждение по области. Мэрия попросила рязанцев по возможности не выходить на улицу.