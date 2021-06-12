В Рязанской области продлили метеопредупреждение

МЧС продлило метеопредупреждение по Рязанской области. В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 12 июня на территории региона ожидается гроза, ливневый дождь, усиление ветра местами порывами 15 м/с.