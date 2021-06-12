Мэрия попросила рязанцев не выходить на улицу в грозу

Администрация Рязани обратилась к жителям с просьбой по возможности оставаться дома. В ближайшие часы в городе ожидаются гроза, ливень и местами порывистый ветер до 15 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Рязани обратилась к жителям с просьбой по возможности оставаться дома. В ближайшие часы в городе ожидаются гроза, ливень и местами порывистый ветер до 15 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

Рязанцев просят не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Водителей призвали быть предельно внимательными.

Такие погодные условия сохранятся до конца дня.