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В Рязани прошла акция против передачи здания «французской» школы епархии
В Рязани родители и ученики школы № 6 с углубленным изучением французского языка провели акцию против передачи здания учебного заведения епархии. Решение о возвращении здания церкви вынес арбитражный суд Рязанской области 4 июня 2021 года.

В Рязани родители и ученики школы № 6 с углубленным изучением французского языка провели акцию против передачи здания учебного заведения епархии. Решение о возвращении церкви объекта религиозного назначения вынес арбитражный суд Рязанской области 4 июня. По архивным данным, в XIX веке в двухэтажном особняке на Семинарской, 6 находилась духовная семинария.

В учебном заведении числятся около 600 учеников. За школой закреплено более 60 домов десяти центральных улиц города, а также дети военных, работающих в училище ВДВ.

Родители и ученики решили провести онлайн-флешмоб, чтобы привлечь внимание властей и представителей церкви.

Всего на одиночные акции вышло более 20 рязанцев.

О том, что говорят родители учеников школы № 6, читайте здесь.