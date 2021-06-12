Дороги Рязани затопило после ливня

В субботу, 12 июня, в Рязани начался сильный ливень. Улицы города затопило. Жители публикуют фото в соцсетях.

В субботу, 12 июня, в Рязани начался сильный ливень. Улицы города затопило. Жители публикуют фото в соцсетях.

В Канищеве автомобили наполовину погрузились в лужи. «Озеро» машины преодолевают на улице Интернациональной. По информации местных жителей, маршрутки доезжают до остановки «Аптека» и разворачиваются.

Также затопило улицу Халтурина, Куйбышевское шоссе под мостом, Касимовское шоссе.

Напомним, ранее МЧС предупредил, что ливень продлится до конца суток 12 июня. Мэрия попросила рязанцев по возможности не выходить на улицу в грозу.

На Касимовском шоссе после ливня в субботу, 12 июня, под воду ушли несколько автомобилей, поток проломил двери автомагазина. Видео: