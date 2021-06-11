В Рязанской области осудят избивавшую детей жительницу Рыбного

Мать двух детей 2019 и 2020 годов рождения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними и применяла физичекое насилие, часто находясь в пьяном состоянии. Детей содержали в антисанитарных условиях, их не кормили, не меняли нижнее белье, часто они оставались без присмотра. Женщина осознавала, что дети не могут о себе позаботиться.

Утверждено обвинительное заключение в отношении 22-летней жительницы Рыбного, обвиняемой в избиении детей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мать двух детей 2019 и 2020 годов рождения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними и применяла физичекое насилие, часто находясь в пьяном состоянии. Детей содержали в антисанитарных условиях, их не кормили, не меняли нижнее белье, часто они оставались без присмотра. Женщина осознавала, что дети не могут о себе позаботиться.

Также женщина систематически избивала сына 2019 года рождения, он получил много ссадин и гематом. Обвиняемая находится под стражей. В марте 2021 года ее лишили родительских прав. С нее взыскали алименты на содержание детей.

Уголовное дело, возбужденное по статье 156 УК РФ и по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ, направили в суд.

Мальчиков 2019 и 2020 годов рождения забрали из семьи 19 января 2021 года. Правоохранительные органы выясняли, кто избил детей. На одном из них были следы побоев. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В том, кто же на самом деле избил ребенка, разбирались с помощью детектора лжи.