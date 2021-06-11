\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
18°
Сбт, 12
19°
Вск, 13
22°
ЦБ USD 71.68 -0.52 12/06
ЦБ EUR 87.33 -0.48 12/06
Нал. USD 71.50 / 73.30 17:41
Нал. EUR 86.80 / 87.70 17:41
Новости
Публикации
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
9 июня 15:15
1 832
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
8 июня 17:08
1
6 988
Почему в Рязани подешевела аренда квартир?
Коронавируc повлиял практически на все сферы нашей жизн...
8 июня 15:46
2 400
Лечение эпилепсии за рубежом
Эпилепсия входит в число самых часто встречающихся невр...
8 июня 13:06
2 226
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области осудят избивавшую детей жительницу Рыбного
Мать двух детей 2019 и 2020 годов рождения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними и применяла физичекое насилие, часто находясь в пьяном состоянии. Детей содержали в антисанитарных условиях, их не кормили, не меняли нижнее белье, часто они оставались без присмотра. Женщина осознавала, что дети не могут о себе позаботиться.

Утверждено обвинительное заключение в отношении 22-летней жительницы Рыбного, обвиняемой в избиении детей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Мать двух детей 2019 и 2020 годов рождения ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей, жестоко обращалась с ними и применяла физичекое насилие, часто находясь в пьяном состоянии. Детей содержали в антисанитарных условиях, их не кормили, не меняли нижнее белье, часто они оставались без присмотра. Женщина осознавала, что дети не могут о себе позаботиться.

Также женщина систематически избивала сына 2019 года рождения, он получил много ссадин и гематом. Обвиняемая находится под стражей. В марте 2021 года ее лишили родительских прав. С нее взыскали алименты на содержание детей.

Уголовное дело, возбужденное по статье 156 УК РФ и по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ, направили в суд.

Мальчиков 2019 и 2020 годов рождения забрали из семьи 19 января 2021 года. Правоохранительные органы выясняли, кто избил детей. На одном из них были следы побоев. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В том, кто же на самом деле избил ребенка, разбирались с помощью детектора лжи.