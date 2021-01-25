Детектор лжи Первого канала выяснил, кто избил малолетних детей под Рязанью

Ранее Виктория — мать полуторагодовалого Кирилла, поступившего в больницу с травмами, — заявляла, что увечья мальчику нанес ее отец Александр. Тот, в свою очередь, признал вину, но позже сообщил, что оговорил себя.

В понедельник, 25 января, на Первом канале показали выпуск шоу «На самом деле», героями которой стала семья Арзамасцевых, в которой избили маленьких детей.

Ранее Виктория — мать полуторагодовалого Кирилла, поступившего в больницу с травмами, — заявляла, что увечья мальчику нанес ее отец Александр. Тот, в свою очередь, признал вину, но позже сообщил, что оговорил себя.

Придя в студию «На самом деле», Виктория изменила показания. Теперь она рассказала, что ребенка избил его биологический отец Юрий. По ее словам, ранее такое случалось постоянно. На этот раз причиной послужил отказ женщины жить с отцом детей.

Кроме того, в тот вечер в доме находился Максим — новый сожитель Виктории, который уже имел проблемы с законом. Детектор лжи и эксперты попытались установить, не выгораживает ли женщина возлюбленного и не взял ли Александр вину на себя из-за страха перед Максимом.

В результате оказалось, что Виктория и ее отец действительно лгали. Но выгораживали они не нового сожителя женщины, а ее саму. С помощью детектора лжи эксперты узнали, что Виктория регулярно избивала детей, также руку на них поднимал и дед.

«Я очень надеюсь, что все участники этого марлезонского балета понесут наказание», — заключила одна из экспертов.