Власти вновь встретились с рязанкой из аварийного дома на улице Колхозной

Женщине повторно предложили переехать в квартиру маневренного фонда на улице Соборной. Для осуществления переезда пообещали предоставить транспорт.

Власти вновь встретились с рязанкой из аварийного дома на улице Колхозной. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации

В среду, 9 июня, заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин и начальник управления общественных отношений Мария Бобкова встретились с жительницей аварийного дома Еленой Водяновой. Женщине повторно предложили переехать в квартиру маневренного фонда на улице Соборной. В 2020 году помещение отремонтировали за 1,2 млн рублей — привели в порядок часть комнат, помещения общего пользования, кухни, санузлы и душевые кабины.

Для осуществления переезда женщине пообещали предоставить транспорт.

В ходе встречи сотрудники администрации разъяснили Елене Водяновой, что дальнейшее проживание в аварийном доме небезопасно.

Напомним, в 2017 году в доме обрушился потолок. Дом дважды отказывались признавать аварийным.