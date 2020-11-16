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Помещения маневренного фонда отремонтируют за миллион
Из горбюджета выделили 1,2 млн рублей на ремонта жилых помещений и мест общего пользования маневренного фонда по адресу: улица Соборная, дом 23. Работы уже вошли в активную фазу, сообщили в мэрии.

Из горбюджета выделили 1,2 млн рублей на ремонта жилых помещений и мест общего пользования маневренного фонда по адресу: улица Соборная, дом 23. Работы уже вошли в активную фазу, сообщили в мэрии.

До конца текущего года подрядчик отремонтирует 8 двухкомнатных и 2 однокомнатных помещений, 4 кухонь, 4 санузлов, душевых и бытовых помещений.

Ранее рязанка, проживающая в доме на улице Колхозной, жаловалась на то, что ее выселяют в маневренный фонд, где «условия не пригодны для проживания». По словам женщины, ей угрожали тем, что она окажется на улице, если не согласиться «переезжать в барак».